2022/08/23 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار التنسيقي يدين التجاوز على المؤسسة القضائية ويعلن عن رفضه للحوار مع التيار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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