تحالف عزم يغرد بشأن تظاهرات الصدريين امام مجلس القضاء

2022/08/23 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان واضح للفوضى التي سيكتوي بنارها الجميع.

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