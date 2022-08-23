2022/08/23 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتشال 5 جثث قضوا خنقاً نتيجة حريق منزل متهالك قديم في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت نيران حادث حريق اندلع داخل منزل متهالك قديم مشيد من البلوك ومسقف بجذوع النخيل والواح الچينكو وتغليف البلاستيك في منطقة البصرة القديمة وسط محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني انتشلت خمس جثث من عائلة واحدة فارقت أرواحهم اجسادهم اختناقا بنواتج الحريق وهم نيام داخل المنزل ليتم نقلهم الى مستشفى البصرة التعليمي وفق الإجراءات القانونية مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادي الأمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير بمنزل متهالك يسفر عن 5 ضحايا في البصرة (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير بمنزل متهالك يسفر عن 5 ضحايا في البصرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).