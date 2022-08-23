رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود إلى أرض الوطن لمتابعة تطورات الأحداث

2022/08/23 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، بأن رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، اليوم صباح الثلاثاء، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر سيادته من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب السيد رئيس مجلس الوزراء جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا سيادته إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

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