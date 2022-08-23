مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تطلق مبادرة في لكفالة الايتام الفقراء في الاقضية والنواحي

2022/08/23 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية

عن الهدف من مبادرتها التي اطلقتها تحت

شعار شهر الحسين (عليه السلام) والتي

انطلقت نحو الاقضية والنواحي الأشد

فقراً لمساعدة الايتام ورعايتهم

وتوفير الكفالة الخاصة ل

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