العتبة الحسينية تباشر بانشاء جامعة خاصة بالايتام في كربلاء (صور)

2022/08/23 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الثلاثاء، بمباشرة كوادرها الهندسية

بالمراحل الاولى من إنشاء جامعة

للأيتام بمساحة تقدر نحو 50 دونماً في

كربلاء.

وقال المهندس المقيم على المشروع

"الحسين باسم جعفر" في تصر

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