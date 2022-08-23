2022/08/23 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر

العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات

الأحداث الجارية في البلد، ولأجل

المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات

الأمنية في حماية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقطع زيارته الى مصر ويعود الى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقطع زيارته الى مصر ويعود الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).