2022/08/23 | 13:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحذر من تعطيل عمل المؤسسة القضائية ويطالب القوى السياسية بالتهدئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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