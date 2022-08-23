2022/08/23 | 13:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تنفي الانباء التي تتحدث عن امتناع وكيلها عن صرف المبالغ المخصصة لإتحاد كرة القدم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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