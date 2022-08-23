تحليلات ترى في محاصرة مجلس القضاء بمثابة الانقلاب

2022/08/23 | 13:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:وسّع مناصرو التيار الصدري اعتصامهم الثلاثاء إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء...

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