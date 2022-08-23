الاطار يطالب القوى السياسية والفعاليات المجتمعية الى ادانة التعدي على مجلس القضاء

2022/08/23 | 13:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعلن الاطار التنسيقي، الثلاثاء، 23 آب، 2022، ادانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية...

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