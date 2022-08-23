اللجنة المنظمة لتظاهرات ’الشعب يحمي الدولة’: القضاء خط احمر ’طوخ’

2022/08/23 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ابناء شعبنا العراقي الصابر العزيز

يا أبناء عشائرنا العراقية الاصيلة

أيها الغيارى الباحثون عن عزة العراق وسيادته واستقراره

أيها الشباب الذي دفع اعز الدماء واغلى الشهداء للدفاع عن الوطن

أيها الفقراء المنتظرون لنهضة الدولة وتشكيل الحكومة وإقرار الميزانية للخلاص من المعاناة والغلاء والبطالة

أيها المثقفون والحريصون على وطنهم وشعبهم

لقد انتهكت من قبل السلطة الممثلة لكم في مجلس النواب

واليوم هاهو القضاء الذي هو مقياس الخير والعدل ورأس مفاخر كل البلدان والشعوب وهو الركيزة الأساسية لوجود الدولة وهيبتها وصمام الأمان لحفظ النظام والقانون في اصعب الظروف ، وقد تعرض لتجاوزات صارخة ورسائل تهديد مستهترة وقد أعلنت السلطة القضائية رفضها واستهجانها لهذا السلوك المشين قررت إيقاف كل اعمالها احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والخارجة عن القانون التي تمثل انقلابا على النظام السياسي والعملية الديمقراطية .

لذا ندعوكم من منطلق الحرص على مستقبل الدولة وهيبتها ومصير هذا الشعب الى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في حماية الدولة ومؤسساتها والوقوف مع القضاء العراقي االذي اعلن بكل صراحة ووضوح مسؤولية الحكومة الحالية والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الانتهاك السافر وهو مايستدعي من كل العراقيين الاحرار الى الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة القضائية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها من المنفلتين والخارجين عن القانون ورفض كل مظاهر الإنفلات والفوضى التي تهد امن العراق والعراقيين .

فلاتقصروا مع أنفسكم ودولتكم ومستقبل اجيالكم ، وكونوا على اهبة الاستعداد لاداء واجبكم الوطني والشرعي والاخلاقي .

#القضاءخط احمر_طوخ

اللجنة المنظمة لتظاهرات الشعب يحمي الدولة

23/ اب/ 2022

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