2022/08/23 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب الدعوة الإسلامية: على الحكومة تحمل مسؤولياتها في حماية المؤسسة القضائية

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