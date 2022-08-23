بعد تعليق أعمال القضاء.. الكاظمي يقطع زيارته لمصر

2022/08/23 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، زيارته إلى مصر، وعاد إلى بغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

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