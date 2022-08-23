اكتشاف علاج جديد للحساسية الناجمة عن الطعام.. لكن لِمَ النفور منه؟

2022/08/23 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد علماء أنهم اكتشفوا ربّما كيفية محاربة حساسية الطعام..لكنهم يقولون إنّ الناس قد لا يرغبون بتلقي هذا العلاج.

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