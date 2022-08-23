2022/08/23 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس الجمهورية برهم صالح، 08/23/2022، ان تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد...

ظهرت المقالة ‏رئيس الجمهورية: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏رئيس الجمهورية: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏رئيس الجمهورية: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).