2022/08/23 | 13:58 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: قال رئيس الجمهورية برهم صالح، 08/23/2022، ان تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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