2022/08/23 | 13:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او...

ظهرت المقالة العميري يحذف تغريدة يدعو فيها الى استباحة القضاء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العميري يحذف تغريدة يدعو فيها الى استباحة القضاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العميري يحذف تغريدة يدعو فيها الى استباحة القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).