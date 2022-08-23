الكويت وبغداد يستأنفان مفاوضات الممر الملاحي

2022/08/23 | 14:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: يتوجه وفد كويتي إلى العاصمة العراقية بغداد الأسبوع الجاري لاستئناف المفاوضات الكويتية ـ العراقية حول الممر الملاحي "خور عبدالله".ويسعي الجانبان إلى تعزيز التعاون والتنسيق حول الملفات العالقة بعد توقف المفاوضات خلال فترة جائحة …

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