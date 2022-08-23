2022/08/23 | 14:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pin1aX12CfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلوجة ترصد مطالبات المعتصمين أمام مجلس بوابة القضاء الأعلى) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفلوجة ترصد مطالبات المعتصمين أمام مجلس بوابة القضاء الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).