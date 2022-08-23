2022/08/23 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 16 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منفذ ميناء أم قصر الاوسط تمكن من ضبط حاويات عدد (12) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد"، مبيناً أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود حاوية واحده تحتوي مواد غذائية(فستق منتهي الصلاحية) وتحتوي الحاويات الاخرى(روط كهربائي موصل نحاس، انابيب، مادة الكرانيت، قواعد حديدية مربعة الشكل، مقاطع المنيوم لتوصيل الكهرباء، معدات كهربائيه وقواطع حديد) جميع الحاويات متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة الكمرك".

وفي بيان آخر، اكدت الهيئة انها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال مصادرنا الخاصة وتدقيق المنفيست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية، من ضبط اربعة حاويات تحتوي على ( دراجات نارية مستعملة ممنوعة من الاستيراد ودراجات هوائية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد"، لافتة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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