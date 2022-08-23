وزارة النفط: استهلاك الكاز ارتفع الى 30 مليون لتر يوميا في 2022

2022/08/23 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حرص الوزارة على تجهيز المنتجات النفطية الى المركبات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمولدات الاهلية، وان تامين حاجة الاستهلاك تتم بانسيابية عالية .

وقال حامد يونس، في بيان ان "عمليات ضخ وتجهيز مادة الكاز لمحطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات للمركبات مستمرة وفقاً للبرنامج والحصص المخطط لها وبرنامج المراقبة الالكترونية ، بالتزامن مع تنفيذ برنامج تجهيز اصحاب المولدات الاهلية بمادة "الكاز"، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شهر تموز الماضي والذي يقضى بزيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره، وذلك لمواجهة موجة الحر ، وتعويض النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين ، موضحا الى ان كميات الاستهلاك ارتفعت هذا العام الى اكثر من 30 مليون لتر باليوم بالمقارنة مع الاستهلاك في العام الماضي الذي بلغ 22 مليون لتر ".

واشار الوكيل الى ان "الوزارة نجحت في معالجة الكثير من الازمات المفتعلة ، و عمليات المتاجرة او التهريب او الاحتكار غير الشرعية، من خلال الحملات النوعية بالتعاون مع الاجهزة الامنية ، فضلا عن استمرار عمليات المتابعة الحثيثة والرقابة لرصد المخالفات في المنافذ التوزيعية ".

وشدد يونس على تاكيد الوزارة والشركة وحرصهما "لتحقيق انسيابية عالية في آليات التجهيز في ظل فارق السعر المدعوم من قبل الدولة والحكومة لوقود " (الكاز ) الذي يستغل من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة ، للاحتكار والتهريب والمتاجرة غير المشروعة او مايطلق علية بـ(السوق السوداء) ".

وتابع ، "وفيما مايخص منتوج (البنزين ) فأن الوزارة تضخ كميات كبيرة عبر المنافذ التوزيعية ومحطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الوزارة والشركة في الحصول على الكميات التي يحتاجونها فعلياً ، وعدم محاولة الحصول على كميات فائضة عن حاجتهم ، وتسببهم في افتعال الطوابير ".

ويذكر ان قرار مجلس الوزراء رقم (159 لسنة 2022)، نص على " خفّض سعر الوقود المجهز لأصحاب المولدات الأهلية إلى (250) ديناراً للتر الواحد، وقيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية ، وفتح منافذ في جميع (المحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت الغاز/الكاز، لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود.

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