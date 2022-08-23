2022/08/23 | 15:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. "وزير القائد": من المعيب أن يعلق القضاء عمله لإنهاء ثورة إصلاحية ولا يعلقها بسبب الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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