2022/08/23 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان الاخير قرر منذ يومين عدم التدخل وثورة عاشوراء مستمرة على عفويتها.وكتب العراقي في ايضاح تابعها/المركز الخبري الوطني/ قائلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح العراقي: الصدر قرر منذ يومين عدم التدخل وثورة عاشوراء مستمرة على عفويتها المركز الخبري الوطني.

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