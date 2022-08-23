رئيس الجمهورية:التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً

2022/08/23 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عد رئيس الجمهورية برهم صالح ، اليوم الثلاثاء ، إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة […]

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