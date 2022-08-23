2022/08/23 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – بغدادأكد محافظ البنك المركزي غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، استمرار عمل البنك بشكل طبيعي وعدم وجود أي حالة غير طبيعية.

وقال مخيف، "نؤكد ان البنك المركزي يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد اي حالة غير طبيعية وجميع ما تداوله بعض المواقع الالكترونية غير صحيح".

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل خبر مفاده انه تم اخلاء مبنى البنك المركزي بعد ورد وثيقة امنية سرية تحدثت عن نية اقتحام والقيام بالحواسم من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي استغلت غياب القضاء والاوضاع العامة بالبلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يؤكد استمرار عمله وعدم وجود اي حالة غير طبيعية - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يؤكد استمرار عمله وعدم وجود اي حالة غير طبيعية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).