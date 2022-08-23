2022/08/23 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا، الاثنين، على متن قوارب صغيرة رقما يوميا قياسيا، مع الزيادة المستمرة في عمليات عبور القنال الإنكليزي المحفوفة بالخطر، على الرغم من خطط الحكومة لترحيل الوافدين بشكل غير قانوني إلى رواندا.

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