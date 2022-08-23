الأعرجي: استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أجمع

2022/08/23 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة أجمع.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي أن “الأعرجي استقبل بمكتبه الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق اندرس فيباري، والوفد المرافق له، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، فيلا فاريولا”.

وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الدعم والاستشارة، إلى جانب بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وملف مخيم الهول السوري”.

وأكد الأعرجي خلال اللقاء أن “العراق بلد مهم في المنطقة وأن استقراره هو استقرار للمنطقة أجمع”، مشيراً إلى أن “القاسم المشترك لجميع الأديان هو الإنسانية”.

من جانبه، أكد فيباري، أن “الاتحاد الأوروبي يعمل بشراكة ويتواصل مع العراقيين”، معرباً عن “استعداد البعثة لتقديم الدعم للعراق في مجال القيادة والسيطرة”.

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