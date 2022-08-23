البنك المركزي يرد على أنباء إخلاء مبناه من الموظفين

2022/08/23 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات إخلاء لموظفيه من مبناه.

وقال مصدر مخول في البنك المركزي إن”الحديث عن وجود عمليات إخلاء للموظفين من المبنى عارٍ عن الصحة”، مشيراً الى أن “الأجهزة المختصة أجرت اختباراً لأجهزة الإنذار فقط ،ولا صحة لوجود عمليات إخلاء”.

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