"كنا في صدمة".. كاميرا ترصد لحظة انفجار مدو في قارب أثناء توقفه في رصيف مراكب

2022/08/23 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر انفجار في قارب في هاليفاكس هاربور مارينا عن إصابة أربعة أشخاص، وفقًا لدائرة الحرائق في دايتونا بيتش.تقرير WKMG المتعاونة مع CNN يطلعكم على المزيد من التفاصيل.

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