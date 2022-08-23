2022/08/23 | 15:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "وزيره": الصدر قرر عدم التدخل مطلقا وقد يعلق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وزيره": الصدر قرر عدم التدخل مطلقا وقد يعلق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وزيره": الصدر قرر عدم التدخل مطلقا وقد يعلق عمل اللجنة المشرفة على الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).