2022/08/23 | 15:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. إخلاء مبنى البنك المركزي وإدارتي مصرف الرشيد والرافدين من الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 15:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. إخلاء مبنى البنك المركزي وإدارتي مصرف الرشيد والرافدين من الموظفين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. إخلاء مبنى البنك المركزي وإدارتي مصرف الرشيد والرافدين من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).