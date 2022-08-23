2022/08/23 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ بين عضو مجلس النواب خالد العبيدي اليوم الثلاثاء، انه لا اصلاح بدون تمكين القضاء واحترام قراراته.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبيدي: لا اصلاح بدون تمكين القضاء واحترام قراراته) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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