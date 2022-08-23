العبيدي: لا اصلاح بدون تمكين القضاء واحترام قراراته

2022/08/23 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بين عضو مجلس النواب خالد العبيدي اليوم الثلاثاء، انه لا اصلاح بدون تمكين القضاء واحترام قراراته.

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