المتاحف الايطالية تدرس اغلاق ابوابها لهذا السبب

2022/08/23 | 15:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عودة أعداد الزائرين إلى مستويات ما قبل الوباء، قد لا تتمكن المتاحف الإيطالية من تلبية الطلب وتضطر للإغلاق، حسبما حذر مدير معرض Uffizi، إيك شميت، في مقابلة مع وكالة ANSA.وقال شميت إن مستويات التوظيف في المتاحف الإيطالية في … Readmore

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