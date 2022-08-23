واشنطن: هناك “قضايا عالقة” يجب حلّها للتوصّل لاتفاق مع إيران

2022/08/23 | 15:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الولايات المتحدة الإثنين الاتهامات التي وجّهتها إليها إيران بالتسويف في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، مؤكّدة أنّه لا تزال هناك “قضايا عالقة” يتعيّن حلّها من أجل التوصّل لاتّفاق.وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ “فكرة … Readmore

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