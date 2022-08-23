2022/08/23 | 15:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wqwjs3cRB8w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الواقع | متشوف ومتسمع .. ويضربوهـا بالعـوجيـه "كل جسمها ازرك" .. وابوهم من يحجي يضربوا وياهـا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الواقع | متشوف ومتسمع .. ويضربوهـا بالعـوجيـه "كل جسمها ازرك" .. وابوهم من يحجي يضربوا وياهـا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).