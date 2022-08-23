قريباً.. النفط العراقية تعلن توفير بنزين

2022/08/23 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم

الثلاثاء، عن قرب توفير البنزين

"السوبر" في محطاتها العاملة .

وقالت الشركة العامة لتوزيع المشتقات

النفطية التابعة للوزارة في بيان

مقتضب، إنها "ستوفر البنزين السوبر

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