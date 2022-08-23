نبذة عن نظام الشبه رئاسي

2022/08/23 | 15:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين شاكر العطار

ان النظم الدستورية على اختلاف اشكالها

و الوانها فإنها جميعا وضعت وفق

اعتبارات و خصوصيات و ظروف كل دولة من

دول العالم و جميع هذه النظم وفق

المنظور التنظيري هي تهدف الى تحصين

الد

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