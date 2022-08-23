كوكا كولا الشرق الأوسط تمنح مشجعي الكرة في العراق فرصة حضور مباريات كأس العالم

2022/08/23 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

مع ارتفاع الطلب الإقليمي والدولي على تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق والنفاذ السريع لها، تُطمئن شركة كوكا-كولا الشرق الأوسط مشجعي كرة القدم في جمهورية العراق بأن الفرصة لاتزال سانحة لحضور المباريات، من خلال طرحها عرضاً ترويجياً يعدُ فرصة فريدة من نوعها للفوز بتذاكر لمشاهدة أشهر نجوم كرة القدم مباشرة على أرض الملعب هذا الشتاء.

من بين عشرات الملايين من طلبات التذاكر التي تم تلقيها، تم بيع أكثر من 1.8 مليون تذكرة في مرحلة المبيعات الأولى والثانية، وعلى الرغم من انتهاء فترة بيع الدفعة الأخيرة من التذاكر، إلا أنه سيكون لدى المشجعين فرصة أخرى لحضور ومشاهدة الفعالية الرياضية الأشهر في العالم شخصياً.

وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA منذ عام 1978، أطلقت الشركة عرضاً نوعياً على إصدارها لعبوات كوكا-كولا وفانتا وسبرايت الخاصة بكأس العالم 2022.

وستتاح للمشجعين الذين يشترون عبوات الإصدار الخاصة من المشروبات، فرصة لدخول السحب على العرض الترويجي المميز وسيحصل الفائزون المحظوظون على رحلة مدفوعة التكاليف لشخصين إلى قطر، تتضمن رحلات الطيران والإقامة وتذاكر للمباراة في مرحلة المجموعات.

ويتميز كل إصدار خاص من كوكا-كولا وفانتا وسبرايت برمز ترويجي فريد، وكل ما على المعجبين ومشجعي كرة القدم فعله، هو إرسال الرمز إلى رقم "واتسآب" مخصص، لمعرفة ما إذا كانوا قد فازوا بهذ الجائزة الفريدة.

وكجزء من العرض الترويجي ولضمان اشراك أكبر قدر ممكن من الأشخاص للفوز بالجائزة، تعاونت شركة كوكا-كولا الشرق الأوسطفي هذا الصدد مع منصة كريمالإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، والرائدة باعتمادها على التطبيق الالكتروني الفعال، بالاضافة إلى القسائم الترويجية للرحلات.

ويستمر عرض كوكا-كولا لكأس العالم FIFA 2022 في العراق حتى 30 سبتمبر.

ويمثل العرض الترويجي تجربة جديدة مدهشة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، ويأتي بعد إطلاق جولة كأس العالمFIFA™️ 2022 برعاية كوكاكولا، التي أقيمت في آيار/ مايو وحزيران/ يونيو من هذا العام.

يذكر أن جولة كأس العالم قد زارت كلا من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين ولبنان، مما أتاح للمشجعين فرصة الاستمتاع بالتجارب الجديدة وايجاد أجمل الذكريات.

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