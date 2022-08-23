2022/08/23 | 15:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افادت مصادر، الثلاثاء، 23 آب، 2022، ان محكمة تحقيق الكرخ الأولى اتخذت اجراءات قانونية...

ظهرت المقالة اجراءات قانونية بحق ضباط كبار سمحوا لجهات بمحاصرة مبنى القضاء أولاً على المسلة.

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