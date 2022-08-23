أحداث آب.. مفتي الجمهورية: على أبناء القوات المسلحة والحشد حماية القضاء

2022/08/23 | 15:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الثلاثاء 23 آب، 2022 مفتي الجمهورية: على أبناء القوات المسلحة والحشد حماية القضاء البنك...

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مفتي الجمهورية: على أبناء القوات المسلحة والحشد حماية القضاء أولاً على المسلة.

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