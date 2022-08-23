2022/08/23 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة الاتصالات تنفي وجود أي نية لقطع خدمة الإنترنت في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:22

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