البنك المركزي يؤكد عدم وجود عمليات إخلاء لموظفيه من مبناه

2022/08/23 | 15:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجهزة المختصة أجرت اختباراً لأجهزة الإنذار.

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