2022/08/23 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jd-ByD_evxc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي ناحية جلولاء يطالبون بالتعويضات لاعمار منازلهم المدمرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي ناحية جلولاء يطالبون بالتعويضات لاعمار منازلهم المدمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).