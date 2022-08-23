يدخل غينيس بأنفه

2022/08/23 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حطم رجل من ولاية أيداهو الأمريكية، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باستخدام أنفه لنفخ 10 بالونات في دقيقة واحدة.وقال ديفيد راش، الذي حطم ما يقرب من 250 رقماً قياسياً في الموسوعة للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إنه استهدف لأول مرة الرقم القياسي العالمي لنفخ البالون منذ نحو خمس سنوات، لكن مشاكل مثل مواسم البرد ومواسم الحساسية منعته من تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ تسعة بالونات.



وقال راش إن قواعد غينيس تتطلب نفخ كل بالون بالأنف وربطها وإخراجها من يديه بنهاية فترة 60 ثانية.ونجح في التقاط الرقم القياسي من خلال نفخ 10 بالونات في الوقت المحدد.



وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2016 من قبل آشريتا فورمان بـ 9 بالونات.

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