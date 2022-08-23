روسيا تعلن إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-27 فوق خاركيف

2022/08/23 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: إن قواتها أسقطت طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 فوق منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.وفي تقرير يومي، قالت موسكو أيضاً إنها دمرت مدفعي هاوتزر أمريكيين من طراز إم777.(رويترز)

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