2022/08/23 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، وجود أي نية لقطع خدمة الإنترنت في العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر مفاده وجود نية لقطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تنفي وجود اي نية لقطع الانترنت في العراق المركز الخبري الوطني.

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