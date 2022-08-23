2022/08/23 | 16:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، أن خطوات القضاء جاءت لتؤكد أن ما أقدم عليه التيار الصدري يعد خطرا على الدولة والقانون، فضلا عن كونها دعوة لاتخاذ موقف رافض لخطوات التيار تشترك فيه جميع المؤسسات والمجتمع الدولي.وقال المصدر في حديث لوكالة “إيرث نيوز”، إن “مجلس القضاء الاعلى، وعبر خطواته الأخيرة عبر تعليق العمل […]

ظهرت المقالة مصدر قضائي: خطوات القضاء هي رسالة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف من تصعيد الصدر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر قضائي: خطوات القضاء هي رسالة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف من تصعيد الصدر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر قضائي: خطوات القضاء هي رسالة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف من تصعيد الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).