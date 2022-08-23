أحد أخطر الأمراض التي تصيب النساء.. كيف يمكنكِ تقليل فرص إصابتكِ بسرطان عنق الرحم؟

2022/08/23 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تشخيص أكثر من 12 ألف امرأة أمريكية بمرض سرطان عنق الرحم العام الماضي، إلا أنه ما زال أسهل أنواع السرطان التي يمكن الوقاية منها بسبب اختبارين رئيسيين.

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