2022/08/23 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين، الثلاثاء، دعمهم للجهود والمساعى التى تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خلال اجتماعهم بمدينة العلمين.

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