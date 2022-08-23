النجف يعزز صفوفه بمدافع برازيلي

2022/08/23 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده مع

محترف برازيلي لتعزيز صفوف الفريق

الموسم المقبل.

وذكر النادي في بيان أن “المحترف

البرازيلي جوناثان كوستا وقع رسمياً

للنجف قادماً من نادي بوتافوغو

البرازيلي لتمثيله ل

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